 

Волонтеры ОП выявили более 2,5 тыс. фейков о голосовании по Конституции

26.06.2020, 12:08, Новости дня

Волонтеры Общественной палаты с начала лета выявили более 2,5 тыс. ложных сообщений о голосовании по поправкам к Конституции, сообщил руководитель экспертно-консультативной группы ОП по общественному контролю за дистанционным электронным голосованием Александр Малькевич. Фейком, в том числе, является информация об исчезающих чернилах в ручках на избирательных участках.

«С 5 июня мы проводим системный мониторинг фейков, вбросов, недостоверной и лживой информации о проведении общероссийского голосования. За это время мы выявили около 250 оригинальных фейковых сообщений, каждое из них потом творчески перерабатывалось», – цитирует ТАСС Малькевича.

Таким образом, по его словам, порядка 2,5 тыс. различных вбросов было в соцсетях, «каждый имел сотни репостов и распространялся в пабликах по территории всей страны». 

По его словам, 25 июня было выявлено 13 новых фейков. В частности, он обратил внимание на ложные сообщения о том, что на участках якобы используются ручки с исчезающими чернилами. 

«Также распространяется в социальные сетях фейк о том, что голосовать могут только люди, прошедшие вакцинацию от коронавируса», – отметил он.

Ранее Лига безопасного интернета сообщила, что число фейков о предстоящем голосовании по фейкам об изменениях в Конституции РФ продолжает увеличиваться. Примером таких фейков стало массовое распространение недостоверного сообщения о якобы исчезающих чернилах в ручках на избирательных участках. 

1 июня глава российского государства Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию. Общероссийское голосование пройдет с 25 июня по 1 июля.



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