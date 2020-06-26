 

Около 20% москвичей имеют иммунитет к коронавирусу — мэрия

26.06.2020, 12:06, Разное


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«Хотелось бы представить результаты третьего этапа исследования москвичей на наличие иммунитета к коронавирусу. Это исследование мы провели с 5 по 18 июня. В нем приняли участие более 90 тыс. жителей города. Можно сказать, что популяционный иммунитет продолжает формироваться, и на сегодняшний день около 20% москвичей такой иммунитет имеют», — цитирует чиновника ТАСС.

В конце мая москвичей призвали сдать бесплатные анализы на антитела, тестирование доступно в 30 поликлиниках Москвы. Всего планируется протестировать не менее 6 миллионов жителей столицы и Подмосковья, чтобы понять, как формируется ли популяционный иммунитет.

В середине июня Роспотребнадзор объявил о старте пилотного проекта по исследованию коллективного иммунитета в Санкт-Петербурге, Тюмени и Хабаровском крае. Позже количество регионов, участвующих в пилотном проекте, увеличилось до 22. Оценка популяционного иммунитета проводится с помощью массового тестирования во всех возрастных группах с помощью добровольцев. В каждом регионе планируется привлечь не менее 3 000 участников.



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