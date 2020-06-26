Онколог рассказал, от какого продукта необходимо отказаться, чтобы избежать рака

26.06.2020, 11:53, Разное

Иван Карасев, онколог, поделился информацией об онкологии со стороны питания. Доктор заявил, что его родные не употребляют рафинированное подсолнечное масло.

Доктор в своем блоге Instagram давал ответы подписчикам на тему профилактики онкологии относительно питания. Он полагает, что продукт, полученный в результате рафинации, проходит воздействие химическими веществами – бензина и гексана, а их нельзя очистить хорошо.

Также высокие температуры изменяют состав масла, и в нем зарождаются канцерогенные вещества. Во время приготовления блюд они способны впитаться в продукт и проникнуть в организм. Эксперт считает, что рафинированное масло имеет трансжиры, накапливающиеся в организме. Через время они могут стать причиной появления разных болезней, в том числе и онкологических.

Врач рекомендует вместо подсолнечного масла использовать оливковое, которое не может окисляется при больших градусах. Также онколог советует купить качественную посуду, которая поможет приготовить еду без применения масла.