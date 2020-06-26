Анонсирован портативный SSD-накопитель Lexar SL200 весом в 40 граммов

26.06.2020, 11:53, Разное

В Сети появился анонс нового сверхкомпактного SSD-накопителя от компании Lexar. SL200 является портативным твердотельным диском емкостью до 2 терабайт весом всего в 40 граммов.

Релиз инновационного устройства стартует уже в ближайшие несколько дней. При этом производитель представит сразу три вариации вместительности карманного накопителя SSD Lexar SL200, в 512 гигабайт, а также в 1 и 2 терабайта.

Корпус девайса позволяет легко поместить его в сумку и пользоваться в походных условиях. Габариты SSD-накопителя равны 86 × 60 миллиметров при толщине в 9,5 миллиметра. Без кабеля для подсоединения к ноутбуку или стационарному компьютеру вес новинки составляет только 40 граммов. Работает полезный гаджет при диапазоне температур от 0 до 70 градусов Цельсия.

Коммуникации Lexar SL200 осуществляются через USB Type-C, в комплекте с ним идет целый набор кабелей для подключения интерфейсов USB и USB Type-A, что позволит подключаться к любым компьютерным устройствам. При этом аппарат совместим с операционными системами Microsoft Windows, Apple macOS и Android. Скорость передачи информации, как отмечает производитель, равна 550 мегабайт в секунду в режиме чтения и 400 мегабайт в секунду при записи.

Стоимость инновационного портативного накопителя в наименее вместительной версии составляет 90 долларов США. Ценник на 1-терабайтную модификацию равен 160 долларом. Сколько придется заплатить за наиболее емкий вариант Lexar SL200, пока не известно, информация будет раскрыта ближе к началу продаж.