 

Анонсирован портативный SSD-накопитель Lexar SL200 весом в 40 граммов

26.06.2020, 11:53, Разное

В Сети появился анонс нового сверхкомпактного SSD-накопителя от компании Lexar. SL200 является портативным твердотельным диском емкостью до 2 терабайт весом всего в 40 граммов.
Релиз инновационного устройства стартует уже в ближайшие несколько дней. При этом производитель представит сразу три вариации вместительности карманного накопителя SSD Lexar SL200, в 512 гигабайт, а также в 1 и 2 терабайта.

Корпус девайса позволяет легко поместить его в сумку и пользоваться в походных условиях. Габариты SSD-накопителя равны 86 × 60 миллиметров при толщине в 9,5 миллиметра. Без кабеля для подсоединения к ноутбуку или стационарному компьютеру вес новинки составляет только 40 граммов. Работает полезный гаджет при диапазоне температур от 0 до 70 градусов Цельсия.

Коммуникации Lexar SL200 осуществляются через USB Type-C, в комплекте с ним идет целый набор кабелей для подключения интерфейсов USB и USB Type-A, что позволит подключаться к любым компьютерным устройствам. При этом аппарат совместим с операционными системами Microsoft Windows, Apple macOS и Android. Скорость передачи информации, как отмечает производитель, равна 550 мегабайт в секунду в режиме чтения и 400 мегабайт в секунду при записи.

Стоимость инновационного портативного накопителя в наименее вместительной версии составляет 90 долларов США. Ценник на 1-терабайтную модификацию равен 160 долларом. Сколько придется заплатить за наиболее емкий вариант Lexar SL200, пока не известно, информация будет раскрыта ближе к началу продаж.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.04 / “Выглядит пошло”: прилюдные ласки Собчак и Богомолова вызвали оторопь

15.04 / Коронавирус реально обнаружить в человеческих фекалиях до проявления симптомов

13.04 / Учёные заявили о способности COVID-19 перемещаться по воздуху на расстояние в 4 метра

18.05 / Британские ученые нашли древнеримскую игрушечную мышь

03.05 / Ученые: В Млечном Пути впервые обнаружен загадочный всплеск излучения

15.06 / Россия подняла истребители для перехвата бомбардировщиков США

11.06 / Кейт Миддлтон выбрала первых фаворитов своего фотоконкурса: видео

14.05 / Врач рассказала об отличиях аллергии от коронавируса

21.05 / Режиссер фильма “Лед” отреагировал на нападки Тарасовой

25.06 / Мнение: В России установлен еще один памятник Сталину

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска