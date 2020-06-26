В Украине появился день таможенника
26.06.2020, 11:50, Новости дня
Президент Украины Владимир Зеленский 25 июня издал указ №251/2020, которым учредил в Украине День таможенника.
“Учитывая важную роль таможенников в обеспечении таможенной безопасности и защите экономических интересов Украины, постановляю учредить в Украине профессиональный праздник – День таможенника Украины, который отмечать ежегодно 25 июня”, – говорится в документе.
Указ вступает в силу с дня публикации.
Похожий праздник в Украине – День таможенной службы – существовал еще с 1992 года и тоже отмечался 25 июня. Однако в 2013 году после того, как произошло слияние таможенной службы с налоговой в Министерство доходов и сборов, он потерял силу. А в 2014 году Министерство доходов переименовали в Государственную фискальную службу.
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