 

В Украине появился день таможенника

26.06.2020, 11:50, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский 25 июня издал указ №251/2020, которым учредил в Украине День таможенника.

“Учитывая важную роль таможенников в обеспечении таможенной безопасности и защите экономических интересов Украины, постановляю учредить в Украине профессиональный праздник – День таможенника Украины, который отмечать ежегодно 25 июня”, – говорится в документе.

Указ вступает в силу с дня публикации.

Похожий праздник в Украине – День таможенной службы – существовал еще с 1992 года и тоже отмечался 25 июня. Однако в 2013 году после того, как произошло слияние таможенной службы с налоговой в Министерство доходов и сборов, он потерял силу. А в 2014 году Министерство доходов переименовали в Государственную фискальную службу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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