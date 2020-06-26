Обыски СБУ в одесской мэрии связаны с главой Государственного космического агентства Усовым – журналистка Яхно

26.06.2020, 11:50, Новости дня

Обыски Службы безопасности Украины в одесской мэрии связаны с главой Государственного космического агентства Владимиром Усовым, утверждает в своем Facebook экс-пресс-секретарь киевской прокуратуры, журналист и блогер Алена Яхно.

“Казалось бы, ничего особенного. СБУ провела обыск у какого-то одесского чиновника, который устроил схематоз на закупке электронных учебников для одесских школ на 13 млн грн. Подумаешь, невидаль… Но тут есть одна примечательная деталь! Подельник у этого одесского чиновника – нынешний глава Космического агентства Украины Владимир Усов. Одесские СМИ пишут, что он причастен к хищению десятков миллионов гривен из государственного бюджета. А точнее – бюджетов Одессы и Николаевской области. К слову, депутаты разных фракций собрали уже около 100 подписей за его отставку”, – написала она.

Яхно напомнила, что Усов признавался, что никак не связан с космической отраслью.

“Чтоб вы понимали, это тот самый бородатый хипстер, который в интервью [журналисту Роману] Скрыпину честно признался, что “никогда не работал на предприятиях космической индустрии и не занимался политикой, связанной с космической индустрией”. А потом выдал чудесную фразу: “Космос – это очень сложно. Это даже сложнее, чем 3D-принтеры”. И действительно, это сложнее, чем за десятки миллионов продавать государству PDF-ки учебников, купленные за пару сотен тысяч у ФЛП, которые по закону должны предоставляться детям бесплатно… И это, конечно же, сложнее, чем вешать лапшу на уши, что сотрудничаешь с ведущими мировыми коммерческими компаниями…” – отметила журналистка.

Она добавила, что советником у Усова теперь работает бывшая замминистра инфраструктуры Украины Александра Клитина, попавшая в скандал из-за переписки с принтером Джокером.

“Знаете, что самое страшное. Эти новые лица и жопы не только нулячие, не только некомпетентные. Они еще более циничные, чем предыдущие. Чуть не забыла! И это он подобрал ту самую Клитину, которую уволил Криклий. Она у него теперь советник”, – написала Яхно.

Эту новость наш фейсбучик не заметил. Казалось бы, ничего особенного. СБУ провела обыск у какого-то одесского… Posted by Алёна Яхно on Neljapäev, 25. juuni 2020

После обысков в Одесском горсовете УНИАН 23 июня со ссылкой на свой источник в мэрии сообщал, что “к “схеме” могут быть причастны руководители Национального космического агентства Украины, продавшие горсовету электронные книги, которые были доступны бесплатно. Сделано это, по информации источника, через компанию, которую специально под сделку из агентства по организации похорон перепрофилировали в поставщика услуг в сфере компьютерных технологий”.

Усов возглавляет ГКАУ с начала февраля 2020 года. Накануне его назначения стало известно, что одна из компаний Усова – “Гуттенбергз” – является фигурантом уголовного дела ГБР. Об этом сообщило “Слідство.Інфо” со ссылкой на материалы судебного реестра.

Как утверждает “Главком”, заполняя декларацию кандидата на должность главы ГКАУ, Усов указал в ней недостоверные данные. Позже стало известно, что компания Kwambio, основанная Усовым в 2013 году, в декабре 2017-го получила $500 тыс. инвестиций от венчурного фонда Impulse VC, главным инвестором которого является российский миллиардер Роман Абрамович.

Около 100 парламентариев в своем обращении к главе правительства Денису Шмыгалю и министру экономразвития Игорю Петрашко потребовали уволить Усова.