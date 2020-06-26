Две трети украинцев считают, что коронавирус был создан искуственно

26.06.2020, 11:50, Новости дня

Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС о происхождении коронавируса, проведенного с 31 мая по 4 июня методом телефонного интервью с использованием компьютера.

Так, 37% респондентов уверены, что коронавирус был “специально разработан и намеренно распространен в мире для уменьшения численности населения и/или ущерба отдельным странам”.

29% опрошенных считают, что коронавирус “создан искусственно в лаборатории, но его распространение в мире было случайностью”.

В естественное происхождение коронавируса (что является консенсусной теорией его происхождения) верят 18% респондентов.

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