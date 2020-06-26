Сторонник Навального уличил «Голос» в публикации фейков на «Карте нарушений»

26.06.2020, 11:48, Новости дня

Сторонник блогера Алексея Навального Владимир Пушков в комментарии авторам проекта «Антипропаганда» уличил движение «Голос» в создании фейков на «Карте нарушений на выборах».

В четверг, 25 июня, в ходе проведения первого дня голосования на «Карте нарушений на выборах» движения «Голос» в Магадане появилась информация якобы от сотрудника ООО «АгроМагЛесПром», заявившего о принуждении к голосованию. В качестве доказательства он представил приказ, однако его заявление оказалось фейком.

Руководитель «АгроМагЛесПром» Владимир Пушков в комментарии телеграм-каналу «Антипропаганда» заявил, что приказа, принуждающего сотрудников явиться в офис с паспортами для голосования, не было. Кроме того, он уточнил, что фирмы уже пять лет не существует.

Авторы проекта отмечают, что Владимир Пушков вместе с братом Дмитрием – давние сторонники Навального, которые поддержали его в ходе так называемой «предвыборной» кампании, готовили открытие магаданского штаба, участвовали в митингах и выступали организаторами мероприятий против отставки магаданского мэра.

Ранее блогер Илиас Меркури уличил движение «Голос» в дискредитации российских выборов, в том числе всенародного голосования по поправкам в Конституцию, на деньги западных спонсоров.

Он также говорил, что «Голос» создал «Карту нарушений» для «свободных и честных выборов в России», однако на деле, если обращений оказывается немного, «Голос» дублирует на карте сообщения от разных годов или из разных городов». К примеру, в сентябре 2018 года «Голос» сообщал о нарушениях во время второго тура выборов губернатора Владимирской области, однако те же жалобы публиковались и позже – в марте.

Доктор педагогических наук, член совета ассоциации «Гражданский контроль» Михаил Полянский заявил газете ВЗГЛЯД, что потенциал, который был у движения «Голос», утерян, поэтому история организации в ближайшее время бесславно закончится.