 

Мнение: Нардеп Третьякова как ангел чистой расы

26.06.2020, 11:45, Разное

Третьякова о стерилизации бедных.

Итак, некая Третьякова, зе-нардеп, о которой я до этого и слыхом не слыхивал, разродилась «свежим» взглядом на улучшение демографической ситуации в Украине, предложила всех, кто вдруг задумается о получении социальной помощи от государства,  сводить к кузнецу, ну, в смысле, обездетить на будущее, по современному — стерилизовать. Детки, видите ли, низкокачественные, по шаблонам никак не проходят.  

Очень продвинутая мадам, видно, что много читала на эту тему, даже лорда приплела, который когда-то что-то об этаком брякнул. Ладно бы молодая была, глупая, скидка на возраст, то да сё, но нет, мнит из себя интеллектуалку, только у которой всё давно брякнулось за полста, и это, так сказать, последний взвизг, чтобы привлечь к себе внимание. И тут дело даже не в том, что в этой стране такие выходки обезбашенных нацистов давно стали привычными, как-то свыкаешься. А то, что она нацистка, даже информацию искать не надо, одного взгляда на неё достаточно. 

Дело в том, что с помощью вот таких выродков (выродок?) и их, на первых взгляд, невменяемых предложений, прощупывается общественное мнение: а как отреагируют?, как быстро успокоятся? Потом следующий вброс, опять прислушиваются. В конечно итоге, когда люди свыкаются, такие предложения проходят если не на ура, то со скрипом. А если видят, что поднялась буча, откладываю на несколько лет, до следующего раза. 

Источник: Достало



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