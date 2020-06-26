Ученые нашли способ уничтожить коронавирус за полминуты

26.06.2020, 11:37, Разное

Американские ученые из Бостонского университета обнаружили, что ультрафиолетовые световые волны длиной от 100 до 280 нанометров могут быстро разрушить коронавирус. В ходе эксперимента исследователи облучали поверхности, на которых находился вирус, после чего его активность их частиц пропадала.

Специалисты пришли к выводу, что такие лучи способны уничтожить 96% вирусных частиц всего за три секунды. А если облучать поверхность с необходимой мощностью в течение 25 секунд, то от вирусов можно избавиться полностью.