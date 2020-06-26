Медики США добавили три новых симптома в описание коронавируса

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26.06.2020, 11:30, Новости дня

Три новых симптома добавили в описание коронавируса, которое размещено на сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

В частности, к числу симптомов COVID-19 добавились заложенность носа, тошнота и диарея, передает РИА «Новости».

Изначально среди симптомов коронавируса были названы только высокая температура, кашель и затрудненное дыхание. После этого к ним добавились озноб, мышечная боль, боль в горле и потеря чувства вкуса или обоняния.

«Данный список не включает в себя все возможные симптомы. CDC продолжит обновлять список по мере появления новых сведений о COVID-19», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее ученые из национальной лаборатории инфекционных заболеваний (NIEDL) Бостонского университета совместно с компанией Signify обнаружили способ уничтожения коронавируса за 25 секунд.



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