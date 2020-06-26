Ученые: Трансгенный рис снижает высокое давление

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26.06.2020, 11:30, Разное

Ученые рассказали об эффективности генетически измененных видов риса при борьбе с гипертонической болезнью. Новые растения имеют антиоксиданты и устойчивы к жаркой погоде.
Часто гипертонию пролечивают благодаря лекарствам, известными как ингибиторы АПФ, которые нацеливаются на ангиотензинпревращающий фермент в гормональной системе больного, вызывая повышение давления и сужая кровеносные сосуды. Лекарства от гипертонии могут вызвать высыпания, болезни почек, боль в голове.

В рыбе, мясе, молоке и определенных растениях имеются такие же натуральные пептиды, вызывающие мало побочных действий. Специалисты Академии наук Китая считают, что выделение их из продуктов считается долгим и дорогим процессом.

Ученые сформировали ген, который состоит из 9 пептидов, ингибирующих АПФ, и 1 пептида, который расслабляет кровеносные сосуды. При эксперименте ген внедрили в рис. После его использования у грызунов с гипертонией через 2 дня отметили понижение давления, а экспериментаторы не нашли побочных действий. Также заявили, что человеку, который весит 68 кг, в сутки нужно употребить 0,5 столовой ложки такого риса, чтобы предотвратить гипертонию.



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