Ученые: Трансгенный рис снижает высокое давление

26.06.2020, 11:30, Разное

Ученые рассказали об эффективности генетически измененных видов риса при борьбе с гипертонической болезнью. Новые растения имеют антиоксиданты и устойчивы к жаркой погоде.

Часто гипертонию пролечивают благодаря лекарствам, известными как ингибиторы АПФ, которые нацеливаются на ангиотензинпревращающий фермент в гормональной системе больного, вызывая повышение давления и сужая кровеносные сосуды. Лекарства от гипертонии могут вызвать высыпания, болезни почек, боль в голове.

В рыбе, мясе, молоке и определенных растениях имеются такие же натуральные пептиды, вызывающие мало побочных действий. Специалисты Академии наук Китая считают, что выделение их из продуктов считается долгим и дорогим процессом.

Ученые сформировали ген, который состоит из 9 пептидов, ингибирующих АПФ, и 1 пептида, который расслабляет кровеносные сосуды. При эксперименте ген внедрили в рис. После его использования у грызунов с гипертонией через 2 дня отметили понижение давления, а экспериментаторы не нашли побочных действий. Также заявили, что человеку, который весит 68 кг, в сутки нужно употребить 0,5 столовой ложки такого риса, чтобы предотвратить гипертонию.