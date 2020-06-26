 

Медики США добавили три новых симптома в описание коронавируса

26.06.2020, 11:30, Новости дня

Три новых симптома добавили в описание коронавируса, которое размещено на сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

В частности, к числу симптомов COVID-19 добавились заложенность носа, тошнота и диарея, передает РИА «Новости».

Изначально среди симптомов коронавируса были названы только высокая температура, кашель и затрудненное дыхание. После этого к ним добавились озноб, мышечная боль, боль в горле и потеря чувства вкуса или обоняния.

«Данный список не включает в себя все возможные симптомы. CDC продолжит обновлять список по мере появления новых сведений о COVID-19», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее ученые из национальной лаборатории инфекционных заболеваний (NIEDL) Бостонского университета совместно с компанией Signify обнаружили способ уничтожения коронавируса за 25 секунд.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.06 / Лукашенко пообещал не дать «издеваться» над «цветущей» Белоруссией

11.04 / Международный кубок чемпионов отменен из-за пандемии

17.06 / ВОЗ вслед за британскими учеными заявила о “научном прорыве” в лечении COVID-19

17.06 / Двое высланных граждан Чехии покинули Россию

23.06 / США обвинили Китай в неявке на переговоры — хотя его там и не ждали

08.05 / В мире: Литва навязывает Европе перевернутую картину советской истории

11.05 / Столтенберг – ядерное оружие НАТО защищает мир и свободу

05.06 / Мишустин подписал постановление о контроле поставок медикаментов для лечения коронавируса

29.04 / Губернатор Кондратьев рассказал о ситуации с COVID-19 в Краснодарском крае

03.06 / Онищенко не увидел «научной необходимости в тотальной вакцинации» от COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска