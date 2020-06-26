Наталья Рудова купила новую квартиру из-за преследований фаната

26.06.2020, 11:30, Разное

Наталья Рудова пояснила о личных проблемах. Она признается, что переехала в новое жилище из-за преследований неадекватного фаната.

Наталья Рудова 2 года назад купила собственное жилье и горда, что сумела сама заработать на недвижимое имущество в столице и покрыть ремонт. Актриса радуется, что в своей квартире она может укрыться от назойливых фанатов и преследователей, которые беспокоят ее даже в поездках за границу.

Артистка сообщает, что сейчас преследования утихли, так как она привлекла одного фаната, который достал ее адрес и приходил домой. Полиция ничего не предприняла, а актрисе пришлось ходить с электрошокером. Ей помог участковый, вместе с ним получилось отправить преследователя в психиатрическую больницу на неделю. Этот случай заставил актрису переехать.

Теперь Наталья Рудова свой адрес утаивает и не распространяется о личной жизни, но признается, что сердце ее свободно. Актрисе нравится воспитанность мужчин, ум, талантливость, а самое главное, чтобы избранник не работал артистом.