Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию достигла 50,94%

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26.06.2020, 11:30, Новости дня

Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции составила 50,94%, сообщил зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

«Явка э-голосования 50,94%. Пересекли экватор (606 тыс. избирателей)», – написал Венедиктов в Telegram. 

Ранее сообщалось, что явка на 6 утра пятницы составила 49,51%. 

Онлайн-голосование стартовало в 10.00 мск в четверг. В нем принимают участие жители Москвы и Нижегородской области.

Руководитель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров лично убедился в невозможности двойного голосования (электронного и на избирательном участке).

1 июня глава российского государства Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию. Общероссийское голосование пройдет с 25 июня по 1 июля.



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