Интервью Болтона «Голосу Америки»: Трамп – импульсивный лидер

26.06.2020, 11:25, Новости дня

ВАШИНГТОН – Бывший советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон в интервью «Голосу Америки» назвал президента Дональда Трампа импульсивным лидером, готовым подорвать безопасность страны ради повышения шансов на переизбрание.

«Я считаю опасным то, как он принимает решения», – отметил Болтон в интервью Грете Ван Састерен, ведущей программы Plugged in о внешней и внутренней политике США.

Болтон недавно опубликовал мемуары под названием «Комната, где это происходило». В книге, которая вызвала противоречивую реакцию, раскрываются подробности о его работе в администрации Трампа.

Болтон, покинувший Белый дом в сентябре после полутора лет работы советником по национальной безопасности, резко критикует президента, обвиняя его в неподобающем поведении и внешнеполитических промахах.

Эти обвинения встретили резкую реакцию со стороны самого президента и его высокопоставленных помощников, которые настаивают, что Болтон затаил обиду, поскольку президент не принял его жесткие внешнеполитические рекомендации.

Президент Трамп назвал книгу «сборником лжи и выдуманных историй», одновременно обвинив Болтона в незаконном раскрытии секретной информации.

В интервью Болтон описал Трампа как импульсивного и некомпетентного политика, готового идти на уступки противниками Америки ради укрепления собственного имиджа.

«Он постоянно находится на грани готовности поддаться искушению и устроить переговоры с аятоллами, как с Ким Чен Ыном», – сказал он, комментируя политику администрации в отношении Ирана и Северной Кореи.

Госсекретарь США Майк Помпео назвал Болтона «предателем» и обвинил его в распространении «извращенной полуправды и откровенной неправды» и нарушении «священных доверительных отношений» с американским народом.

Трамп в четверг вечером выступил с новой порцией критики в адрес Болтона в интервью Fox News, назвав бывшего советника «сумасшедшим» и заявив, что тот хочет «только бомбить людей».

«Он плохо справлялся с работой, – сказал Трамп. – Он вел себя неумно».