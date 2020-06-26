 

NYT: Российские хакеры взламывают компьютеры работающих из дома американцев

26.06.2020, 11:25, Новости дня

Российская хакерская группировка, лидерам которой в декабре были предъявлены обвинения в США, в отместку совершает атаки на американские госучреждения, крупные компании и СМИ, сообщает газета New York Times.

По данным газеты, хакеры выявляют сотрудников, которые работают из дома во время пандемии, и пытаются проникнуть в их сети с помощью вируса-вымогателя, призванного парализовать их работу.

Новые атаки группировки, которая, по словам Министерства финансов, иногда работает на российскую разведку, были выявлены в последние дни корпорацией Symantec, специализирующейся на кибербезопасности.

В четверг вечером компания сообщила, что российские хакеры воспользовались внезапным изменением в режиме работы американских компаний, внедряя вредоносные коды в корпоративные сети с беспрецедентной скоростью и размахом, пишет газета.

Вирус-вымогатель требует от компаний денег за восстановление данных.

По словам New York Times, Министерство внутренней безопасности США пытается в ускоренном порядке обезопасить системы для голосования, опасаясь, что и они подвергнутся атаке, нацеленной на срыв ноябрьских выборов.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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