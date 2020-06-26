Предсказавший эпидемию COVID-19 вирусолог предупредил о скорой второй волне коронавируса в России

26.06.2020, 11:23, Разное

О скором пришествии второй волны коронавируса заявил и вирусолог Михаил Щелканов, который предсказал эпидемию COVID-19 еще пять лет назад. Он отметил заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая сообщила о первых за последние несколько месяцев новых вспышках инфекции в более чем 30 странах Европы.

Щелканов уверен, что уже через две недели эти всплески доберутся и до России. По его словам, в первую очередь пострадают крупные города. Так, вторая волна может ударить по европейской части России – в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.

Вирусолог также считает, что вспышку заболеваемости можно ожидать во Владивостоке. Через этот город граждане Китая возвращаются на родину из стран Европы, сообщает Ura.ru.

Во избежание такого сценария Михаил Щелканов предлагает оперативно закрыть государственные границы, хотя осуществить это нелегко. Щелканов отметил, что терроризирующий европейские государства коронавируса отличается от того, что был во время первой волны. Однако надеяться на то, что он адаптируется к человеческому организму и станет для людей более безопасным в ближайшее время не стоит.