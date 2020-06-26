 

В Омске женщина выиграла квартиру в первый день голосования. Она — председатель избирательного участка

26.06.2020, 11:20, Новости дня

Жительница Омской области Анна Ганева в первый же день досрочного голосования по поправкам к Конституции РФ выиграла квартиру, которая разыгрывалась среди принявших участие в голосовании, сообщает местное издание NGS55.ru. Как быстро выяснилось, 59-летняя пенсионерка работает председателем участковой избирательной комиссии № 1352. Но сама Ганева заявила, что не видит ничего незаконного в своем участии в розыгрыше призов, и уверяет, что квартира ей выпала случайно.

“Я же тоже избиратель! Проголосовала и взяла лотерейку, — рассказала Ганева NGS55.RU. — Я не специально, просто так выпало. У меня внучок, ему 11-й класс заканчивать. Надо учиться в городе, а мы в Лузино живём”. 

 

“Я даже не рада, потому что разговоров непонятно на какое время будет. Говорю, заберите у меня вообще этот талон, потому что разговоров куча”, — заметила персионерка. Но потом добавила, что, несмотря на завистников, отказываться от подарка всё-таки не хочет.

В Омской области среди участников голосования разыгрываются 1,1 миллиона скретч-карт и более 10 тысяч призов, в числе которых пять автомобилей и пять квартир. Квартира, которую выиграла Ганева, находится на улице Верхнеднепровская по соседству с нынешним жильем пенсионерки, ее площадь — 43,6 квадратных метра. На сайте CIAN.ru стоимость квартир в этом районе начинается от 1 млн. рублей, однако по данным МЛСН, выигранная Ганевой квартира сейчас стоит около 1,5 миллиона рублей. Формально никаких запретов на участие в розыгрыше членами избирательных комиссий в правилах розыгрыша нет. Требований всего четыре: быть совершеннолетним, быть гражданином Российской Федерации, иметь регистрацию в Омской области и заполнить заявку.

Аналогичные лотереи для проголосовавших проводят и в других регионах России, например в Москве, Екатеринбурге и Бурятии. Но в них квартир не разыгрывается. 

 



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