Суд признал режиссера Серебренникова виновным в мошенничестве
26.06.2020, 11:20, Новости дня
Мещанский районный суд Москвы признал виновным режиссера Кирилла Серебренникова в мошенничестве в особо крупном размере по делу “Седьмой студии”.
Настоящее Время ведет спецэфир от здания суда:
22 июня прокурор запросил:
Шесть лет и штраф в 800 тысяч рублей для Серебренникова.
Пять лет и 300 тысяч рублей штрафа – для бывшего продюсера “Седьмой студии” Алексея Малобродского.
Четыре года колонии и штрафы в 200 тысяч рублей – для гендиректора Юрия Итина и экс-чиновницы Минкульта Софьи Апфельбаум.
Обвинение также попросило лишить обвиняемых права занимать административные должности на три года после отбытия наказания. Прокурор попросил до погашения ущерба оставить под арестом имущество обвиняемых, в том числе берлинскую квартиру и автомобиль Серебренникова.
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