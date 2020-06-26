Кристина Асмус прокомментировала расставание с Гариком Харламовым: “Решение о разводе моё”

26.06.2020, 11:18, Разное

В понедельник 22 июня актриса Кристина Асмус и шоумен Гарик Харламов объявили о своем расставании (прочитать заявления пары можно здесь) — однако, далеко не все поверили тому, что они действительно разводятся. За прошедшие несколько дней в сети появлялась информация о том, что это фейк: якобы Гарик и Кристина просто участвовали в YouTube-шоу Comment Out, по условиям которого нужно либо опубликовать что-то нелицеприятное/провокационное на/со своих страниц в Instagram, либо принять “наказание”. Да и информации о бракоразводном процессе пары на сайте Мосгорсуда пока не появилось. Другие комментаторы утверждали, что камнем преткновения между парой стали совместные постельные сцены с Иваном Янковским, которые были у Кристины Асмус в картине “Текст”. Эту информацию актриса впоследствии опровергла. Но затем масла в огонь подлил уже сам Гарик Харламов: решив прокомментировать в Instagram новости о том, что их расставание — часть шоу, а после удалив эту публикацию.

Гарик Харламов и Кристина Асмус

По-видимому, чтобы раз и навсегда прояснить ситуацию с разводом, Кристина Асмус решила высказаться еще раз — и несколько часов назад опубликовала в Instagram свой комментарий на тему событий последних дней:

В шоу Comment Out мы не участвовали. Анатолий Кучерена мои интересы не представляет (речь об адвокате, который якобы представлял интересы пары — Ред.). По словам его компании комментарий в интернете — фейк. Решение о разводе моё. Мысли начались задолго до написания романа “Текст”. Всё-таки над отношениями нужно работать обоим. Интервью я не даю. Никому. И уж тем более никогда не дам за деньги. Можете перестать, пожалуйста, звонить? Телефон разряжается )))) Спасибо.

Остается надеяться, что после этих разъяснений дальнейшие домыслы по поводу звездного расставания сойдут на нет. Впрочем, велика вероятность, что в ответ на комментарий Кристины появится еще один — уже от Гарика.

Кристина Асмус и Гарик Харламов с дочерью Анастасией

Напомним, актриса Кристина Асмус и шоумен Гарик Харламов поженились в 2013 году. 5 января 2014 года у них родилась дочь Анастасия. Историю отношений пары и первую фотосессию их дочери читайте и смотрите в эксклюзивном материале HELLO!.