Давид Манукян заявил, что не против сняться в фильме для взрослых

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26.06.2020, 11:17, Разное

Давид Манукян заявил, что согласен на любые эксперименты, связанные с его карьерой. Так, блогер не против даже сняться в рекламе контрацептивов или в фильме для взрослых.
Возлюбленный Ольги Бузовой ведёт себя достаточно откровенно со своей аудиторией в Instagram. Поэтому он без стеснения рассказывает о том, что хорошо зарабатывает. При этом, ни для кого не секрет, что большую долю его доходов даёт именно реклама.
Блогер отметил: он готов к самым разным предложениям, включая и компании, которые занимаются производством средств для потенции и контрацептивов.

«Я не против. Не считаю, что это продукт, который стрёмно рекламировать. Это совершенно нормально, я бы отрекламировал. Еще бы и в порно снялся», – пояснил Давид Манукян.

Стоит отметить, что возлюбленного Ольги Бузовой некоторые интернет-пользователи подозревают в том, что он просто пиарится на имени певицы. По их мнению, артист начал с ней встречаться лишь для того, чтобы продвинуть свой блог в Instagram, ведь с момента начала этих отношений у Манукяна добавилось несколько миллионов фоловеров.

«Все, кто такое говорит, хотят нас просто задеть», – прокомментировал ситуацию блогер.



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