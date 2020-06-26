 

Ирина Пегова продемонстрировала архивный снимок со своего первого спектакля

26.06.2020, 11:09, Разное

Ирина Пегова продемонстрировала архивную фотографию со своего первого спектакля. Актриса сыграла его на 4 курсе ГИТИСа.
На своей странице в Instagram Ирина Пегова поделилась старым снимком, сделанным еще в период ее учебы в институте театрального искусства в мастерской Петра Фоменко. На фото актриса позирует в деревенской одежде с баяном, а рядом – другие участники труппы. В то время она училась на 4 курсе ГИТИСа, а это выступление стало первым, которое она сыграла на большой сцене, получив роль в пьесе «Одна абсолютно счастливая деревня». Также актриса призналась, что ей было комфортно и хорошо.

Публикация набрала множество лайков и комментариев. Подписчики написали комплименты Ирине Пеговой, которые относились к ее таланту и образу, отметили привлекательность и душевность.

Напомним, что Ирина Пегова училась 2 года в Горьковском театральном училище, а потом ее заметил сам Петр Фоменко, поспособствовав ее переезду в Москву, оказав помощь в институте. Актриса была в браке с Дмитрием Орловым, но в 2011 они развелись.



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