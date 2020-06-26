Мнение: Банкир Пугачев. Бессмысленный и беспощадный

26.06.2020, 10:42, Разное

Зачем защитник «крепостных русских бизнесменов» опубликовал старые фото «дочерей» президента.

Внезапно напомнил о себе бывший член Совета Федерации от Тувы и бывший собственник российского Межпромбанка Сергей Пугачев, который в 2009 году получил французское гражданство, а в 2012 году отказался от российского.

На личном сайте беглого банкира «обнаружилось» шесть фотографий с дочерьми Путина и незамысловатыми подписями:

«Друзья юности — это навсегда!!! Александр Пугачев, Катерина и Мария Путина, Виктор»;

«Фото в библиотеке Кремля»;

«Жена Путина тоже должна ждать в приемной вместе с детьми»,

«Частная встреча на даче Пугачева»;

«Бильярдный стол, где играл Брежнев» и «Вечеринка на полной скорости»;

«Жажда знаний».

Увидев эти фотографии, я связался с Сергеем Пугачевым. И спросил, почему он вдруг решил обнародовать их. Это такая болезненная реакция на решение международного арбитража, который накануне отказался рассматривать иск Пугачева к России на $14,5 млрд, поданный еще в 2015 году? Или это желание продемонстрировать миру, что Пугачев был очень близок к Путину и все, что он говорит про Путина, – это правда, только правда и ничего, кроме правды?

Пугачев ответил лаконично, что ему нечего добавить. И дал ссылку на свой твит: «10 лет никого не интересовали эти фотографии из моего личного архива. Видимо, что-то поменялось, наслаждайтесь».

Насчет десяти лет Сергей Викторович лукавит. Личный сайт Пугачев завел в 2015 году. Нет никаких сведений, что сайт существовал до этого времени….

…до того, как обосноваться в одиночестве в своем французском замке, Пугачев «ушел в оппозицию» и начал позиционировать себя как «жертву режима». В 2014 году в журналах Financial Times и Time вышли большие публикации о Пугачеве, в которых он заявил, что «российские бизнесмены являются крепостными Путина». А свои собственные неприятности с российским законодательством Пугачев объяснил атакой государства на предпринимателей в целом.

В 2015 году Сергей Пугачев обратился в Международный арбитраж с требованием к Российской Федерации о выплате ему $14,5 млрд (без учета процентов) за бизнес-активы, которые якобы были экспроприированы у него в России.

Несколько дней назад, 22 июня, стало известно, что арбитраж отказался рассматривать иск Пугачева.

Более того, беглого банкира обязали возместить судебные расходы в размере $5,8 млн.

А 23 июня на сайте Пугачева «обнаружились» фотографии дочерей Путина.

Этот «пугачевский бунт» получился абсолютно бессмысленным и беспощадным.

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Фотография отсюда