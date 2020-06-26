В Башкирии проводили в последний путь братьев Мазовых

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26.06.2020, 10:41, Новости дня

В Уфе простились с братьями Мазовыми. Накануне в столице республики состоялись похороны пятилетнего Вячеслава и восьмилетнего Ильи. В настоящий момент специалисты рассматривают две версии гибели детей, пропавших вместе со своим отцом Артемом Мазовым в октябре прошлого года. ГТРК "Башкортостан", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Напомним, 38-летний мужчина ушел из дома после ссоры с женой. С собой он забрал сыновей. Позже его автомобиль нашли неподалеку от места, где было обнаружено тело одного из братьев, второго — в десятках километров. Также поступила информация, что кисть у одного из братьев была оторвана. По мнению криминалистов, мальчиков привязывали к чему-то тяжелому, после чего пустили на дно реки. Однако подробности будут установлены после проведения судмедэкспертизы. 

Отметим, мать детей Эльмира Мазова смогла опознать их только по одежде. За время нахождения в водоеме тела братьев изменились до неузнаваемости.

Одной из версий, что отец несколько раз окунул детей в холодную воду, после чего оставил умирать. Согласно второй версии, мальчики были сначала задушены, а затем утоплены. Сам Артем Мазов до сих пор не найден. Вероятно, мужчина жив и может скрываться от правосудия.

Текст:

ГТРК "Башкортостан"



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