“Не хотел ждать электричку”: новосибирский дачник уехал в другой регион в вагоне с углем

26.06.2020, 10:41, Новости дня

Самонадеянный житель Новосибирска в попытке побыстрее оказаться на даче запрыгнул в грузовой состав и в итоге оказался в другом регионе, почти за 170 километров от точки старта. Путешественника сняли на видео.

Свой путь 59-летний мужчина начал на станции Инская, где живут его знакомые. Попасть ему надо было в Жеребцово, но как назло в расписании электричек был двухчасовой перерыв. Смекалка подсказала, что в качестве попутки можно использовать товарняк с углем, в один из вагонов которого дачник и забрался. По его расчетам, состав должен был делать в пути остановки, но тут его ожидания не оправдались. В пути мужчина провел три часа, пока машинист не остановил поезд на станции Юрга-1 в Кемеровской области, да и то вынужденно — он заметил прохаживавшегося по углю "зайца".

Оказавшийся в Кузбассе путешественник преодолел 174 километра, а мог бы уехать и еще дальше от дома и дачи, если бы его не заметили сотрудники РЖД. Стоимость проезда оказалась минимальной — за самовольный проезд в грузовом поезде предусмотрен штраф в 100 рублей.