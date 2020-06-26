 

SpaceX запустит еще одну партию спутников для глобального интернета

26.06.2020, 10:40, Новости дня

Об этом компания Илона Маска сообщила 25 июня в Twitter.

“26 июня [планируется] запуск 57 спутников системы Starlink и двух космических аппаратов компании BlackSky”, – говорится в твите.

Старт намечен на 23.18 по киевскому времени.

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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