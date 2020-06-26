 

За сутки в Украине было проведено рекордное количество тестирований на коронавирус

26.06.2020, 10:40, Новости дня

За сутки в Украине коронавирус выявили у 135 детей и 74 медработников. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

По всей стране было госпитализировано 205 человек.

За указанный период было проведено 27 154 тестирований на коронавирус, из них 13 916 методом ПЦР и 13 238 ИФА-тестов. Это рекорд за все время пандемии.

Всего в Украине COVID-19 заболели 3071 ребенок и 6420 медработников.

Степанов отметил, что в Украине летальность от COVID-19 составляет 2,6%, что является низким показателем по сравнению с другими странами. Он привел в пример США, где этот показатель составляет 5%, Германию – 4%, Францию – 18%.

В Черновицкой и Закарпатской области процент занятых больными COVID-19 коек уже перешел границу в 50%, добавил глава Минздрава.

По состоянию на сегодняшнее утро коронавирус в Украине выявили еще у 1109 человек, общее число подтвержденных случаев инфицирования возросло до 41 117. Скончалось 1086 человек, вылечилось – 18 299.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.06 / Страны Восточной Европы обсудят восстановление после эпидемии COVID-19

23.06 / Жириновский раскритиковал КПРФ за отказ поддержать поправки к Конституции

22.04 / Востоковед Мишин: Обстоятельства подтолкнули политических конкурентов в Израиле сформировать мегакабинет из 36 министров

29.04 / Цены на нефть показывают рост после публикации данных о запасах нефти в США

26.05 / Власти Калифорнии на определенных условиях открывают храмы и магазины

18.04 / WT – экс-глава Госдепа уверена — Пекин пытается сделать так, чтобы мир забыл об ответственности КНР за COVID-19

17.06 / Москва побила температурный рекорд, установленный еще при Александре III

20.06 / Полицейского задержали по подозрению в убийстве коллег в Воркуте

17.05 / Хоккей. Петербургский СКА усилился экс-нападающим ЦСКА Веем

30.04 / “Армавир” подтвердил свое снятие с ФНЛ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска