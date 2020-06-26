 

В США зафиксировали максимальный суточный прирост инфицированных коронавирусом с начала эпидемии – почти 40 тыс.

26.06.2020, 10:40, Новости дня

25 июня в США было выявлено рекордное с начала эпидемии число новых случаев инфицирования коронавирусом – 39 972, сообщил телеканал CNN со ссылкой на данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение инфекции в мире. 

На этой неделе в США фактически ежедневно фиксируют суточные рекорды, максимальные показатели до этого были зарегистрированы в апреле, а затем интенсивность распространения инфекции начала падать. 

За сутки в США от коронавирусной инфекции COVID-19 умерло 2425 больных. 

По подсчетам Associated Press, за последние две недели среднесуточный прирост новых случаев заражения в США увеличился более чем на 50%

Как свидетельствуют данные CNN, больше всего инфицированных коронавирусом зарегистрировано в штатах Нью-Йорк (390 415), Калифорния (201 112) и Нью-Джерси (170 196). 

“Голос Америки” отметил, что в последние месяцы в США начали проводить намного больше тестирований на коронавирус, что, предположительно, привело к выявлению большого числа болеющих COVID-19 в легкой форме. Они могли не попадать в статику на ранних этапах эпидемии, когда анализы делали в первую очередь тяжелобольным.

24 июня в связи с новой волной распространения инфекции власти трех штатов – Нью-Йорка, Нью-Джерси и Коннектикута – решили ужесточить карантин. Путешественники, которые прибывают в эти штаты из других регионов страны с неблагоприятной эпидемической ситуацией, обязаны будут провести 14 дней в самоизоляции. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

По данным Университета Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 9,6 млн, из них более 4,8 млн вылечились, а 489,3 тыс. умерли.

США занимают первое место в мире по числу инфицированных граждан и количеству летальных случаев: там заразилось свыше 2,4 млн человек, из них 124,4 тыс. скончались, а 663,5 тыс. выздоровели. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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