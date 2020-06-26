Мнение: Зе и сотоварищи на Прикарпатье

26.06.2020, 10:35, Разное

Наводнения в Украине.

Власти в Украине вдруг начали замечать, что что-то идет не так, как они рапортуют своим западным кураторам. Мосты почему-то рушатся, даже свежемалёванные жовто-блакытные полосы на ограждениях не способствуют их укреплению; дороги за пределами Киева превращаются в мелко-крупно-пещерноямную субстанцию, по которым ловко маневрируют, эдакие негодяи!, перегруженные автотраки, на которых гневно стучит в СБУ президент ЗЕ; смывает к чертям целые села в Прикарпатье из-за облысевших пагорбов, с которых стахановскими темпами нынешняя украинская знать уже просто скашивает деловой лес.

Зеленский и Аваков на Прикарпатье

Зе с артистически отработанным негодованием и скорбью смотрит на последствия собственного разгильдяйства и своих попэрэдныкив, а дядька в вышитом наморднике, который де-факто и есть президент страны, рассказывает ему, что это всё происки, сами знаете кого. Как вы можете заметить на фото в намордниках только представители властей, и их охрана, видимо из-за заботы оных о простых тружениках, дабы не заразить их своей беспринципностью и ленью, кто же тогда будет наполнять государственный бюджет?

Итогом вояжа, скорее всего, будет новое взывание о помощи к Западу, дать денег на подачки смытым паводками и селями селянам, ибо исключительно только самопожертвование в отражении агрессии российского медведя не даёт сим высокоповажным чиновникам заняться внутригосударственными проблемами.