«Мемориал» признал якутского шамана Александра Габышева политическим заключенным

26.06.2020, 10:30, Разное

Правозащитный центр «Мемориал» признал якутсткого шамана Александра Габышева политическим заключенным, сообщает пресс-служба организации.

«Лишение свободы применено к нему исключительно из-за политических и религиозных убеждений, а также ненасильственного осуществления свободы передвижения, выражения мнения, мирных собраний, совести и религии», — уверены правозащитники.

«Мемориал» подчеркивает, что уголовное преследование Габышева началось после митинга в поддержку членов его отряда, а госпитализировать шамана решили после объявления о начале нового похода из Якутска в Москву для обряда «изгнания Путина».

По мнению организации, врачи и власти говорят о госпитализации Габышева в политическом ключе, «явно увязывая ее с растущей популярностью и общественным влиянием шамана». Правозащитники призывают освободить Габышева и полностью реабилитировать его с возмещением вреда.

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В прошлом году Габышев предпринял две попытки дойти в Москву, чтобы провести обряд «изгнания» президента Владимира Путина. Каждый раз его задерживали и возвращали в Якутск. Против шамана возбуждали уголовное дело о призывах к экстремизму, но обвинений по нему так и не предъявили.

В середине мая полицейские насильно отвезли Габышева в психиатрическую больницу. Когда шаман подал заявление о выписке, комиссия признала его опасным для себя и окружающих. В июне суд постановил отправить его на принудительное лечение в психиатрический диспансер.

В иске диспансера утверждалось, что Габышев «страдает переоценкой своей личности», так как шаман высказывал идеи «навредить правительству и свергнуть Путина, так как тот является демоном и Антихристом», а также «призывает к свержению законно избранной власти».

В защиту Габышева выступала мэр Якутска Сардана Авксентьева, назвавшая «избирательной карательностью» преследование шамана. Депутат Госдумы Федот Тумусов попросил генпрокурора вмешаться в дело Габышева, так как сомневается в компетенции врачебной комиссии и соблюдении всех норм во время судебного разбирательства.