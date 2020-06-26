 

В нескольких городах Израиля резко увеличилось количество зараженных COVID-19

26.06.2020, 10:29, Новости дня

Минздрав Израиля информирует о резком росте случаев коронавируса в стране. Скачок заболеваемости произошел в Ашдоте и Бат-Яме, власти которых уже ввели ограничение на посещение пляжей и запретили собираться в группы более десяти человек.

Так, за 25 июня в Израиле выявлено 668 новых случаев коронавируса, 47 человек находятся  в тяжелом состоянии, 29 подключены к аппаратам искусственного дыхания, пишет MIGnews.com.

В связи с этим правительство Израиля и местные власти предпринимают новые меры. Так, в Бат-Яме отменены занятия в школах для учеников старше пятых классов, запрещено собираться более десяти человек, введены ограничения по количеству гостей на свадьбах. Кроме того, в городе запрещено посещение пляжей с 10.00 до 17.00.

В шестом по численности населения городе Израиля – Ашдоде, где за день выявлено 200 новых инфицированных, одобрено введение ограничений в трех кварталах. В городе запрещено собираться больше, чем по десять человек. Жителей просят воздержаться от поездок в другие части страны и от посещения родственников.

Также одобрено введение закрытых зон в Арара-ба-Негеве на юге Изралия.

Общее число заражений коронавирусом в Израиле достигло  22,4 тыс., 16 тыс. из них уже выздоровели, умерли 309 человек.

Напомним, впервые за несколько месяцев в Европе на прошлой неделе также зафиксировано увеличение числа новых случаев коронавируса, это произошло уже после снятия многих ограничений.

В Москве призывали европейские страны не ослаблять борьбу с коронавирусом, предостерегли их от поспешной отмены запретов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.04 / В Москве умерли еще 13 человек с положительным результатом теста на коронавирус

23.04 / Правительство Ливии обвинило российскую ЧВК “Вагнер” в использовании химического оружия

03.05 / Состоялась премьера нового смартфона Redmi Note 9

15.06 / Пять замов главреда «Ведомостей» решили уволиться в знак протеста его назначения

21.06 / СМИ: Инцидент в Рединге признан терактом

01.06 / Петербургский детский хоспис проведет акцию «Белый цветок» для врачей

20.05 / Полиция задержала трех человек, причастных к стрельбе в Москве

10.04 / Путин поручил МВД и Росгвардии следить за соблюдением карантина гражданами

09.06 / Национальная парковая служба уберет дополнительное заграждение у Белого дома

07.05 / Белый дом: тест Трампа и Пенса на коронавирус дал отрицательный результат

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска