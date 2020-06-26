На пенсии в России дополнительно направят более 4 трлн рублей

26.06.2020, 10:23, Разное

На закрытие дыры в бюджете Пенсионного фонда будет потрачено 4,1 триллиона рублей. Такой суммы ПФР не хватает для исполнения обязательств перед всеми пенсионерами. Это на триллион рублей больше, чем год назад.

Дыра в бюджете ПФР начала расти десять лет назад. Из-за демографического провала пенсионеров становилось все больше, а количество трудоспособного населения уменьшалось.

Ожидается, что в ближайшие годы дефицит Пенсионного фонда продолжит расти. В следующем году на покрытие расходов из бюджета в ПФР планируют выделить уже десять триллионов рублей.

На ситуацию с пенсиями в России повлиял и карантин. Из-за налоговых льгот количество страховых взносов упадет. По подсчетам экспертов, поступления в ПФР уменьшатся на 1-1,5 триллиона рублей. Компенсировать эти средства придется из федерального бюджета.

Как писали “Дни.ру”, средний размер пенсии в России может увеличиться до 17 342 рублей. В следующем году планируется проиндексировать выплаты на 6,3%, еще через год – на 5,9%.

По данным Пенсионного фонда, расходы на выплаты пожилым гражданам увеличатся в следующем году на 1,5%. В последующие годы эта цифра будет расти до 3,7% в 2023-м.

Напомним, что с 1 июля пенсии в России повышены для граждан, имеющих на попечении несовершеннолетних. А 1 августа произойдет автоматический перерасчет накопительных пенсий.

В связи с эпидемиологической обстановки ПФР назначает пенсии дистанционно в период с 1 апреля по 30 июня.

Обращаться в клиентскую службу ПФР не нужно!

Берегите себя, своих близких и будьте здоровы!

— Пенсионный фонд РФ (@pension_fond) June 19, 2020