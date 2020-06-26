Мнение: Голосовали за поправки к Конституции, пересчитали пипиастров…

26.06.2020, 10:18, Разное



Я, конечно, в который раз восхищаюсь Путиным, который умудряется такие порталы в Ад открывать, что население посмотрит на это дело и бежит голосовать правильно. И восхищаюсь бидонами, в которых вот совсем нет мозгов – у наших т.н. "думающих" людей. Потому что думать это про лошадь, у которой голова большая.

Феноменально, прямо вообще. Как в том анекдоте: "Педерасты! Педерасты! – кричал на плече у старого пирата большой попугай. Вот, послал бог дебила – вздыхал пират и снова и снова объяснял птице – Пиастры, дебил, надо говорить – пиастры!".

Это все к тому, что, во-первых, товарищи все время извиняются, что дескать – они НЕ ЭТО ЗАЩИЩАЮТ, когда выступают против поправок. Один Юрий Дудь честно сказал – жалко, что я не пипидастр. Остальные стыдливо что-то про Путина лопочут. Ага.

Але, товарищи оппозиция, вы страшно далеки от народа!

Поправка о запрете на двойное гражданство чиновникам? Плохая, ясен пень, вы же нам всю плешь этим не проедали все эти годы!

Поправка о запрете на отчуждение земель РФ? Тоже дерьмо, конечно, ведь среди вас одни святые, кто не обещал отдать Курилы!

Поправка о статусе русского народа, поправка о запрете оскорбления памяти Великой Отечественной, которую вы так любите.

И, конечно, поправка о статусе брака между мужчиной и женщиной – от которой у вас и пригорает больше всего.Хотя, заметьте, вот обычные люди, кто не рассказывает нам как и с кем он где спит – сидят себе тихо. Потому что они и раньше сидели тихо. Потому что мы тоже, знаете, парадами не ходим, в отличие от "думающих" людей.

Просто я в который раз убеждаюсь, что молчание золото – оно не про наш креаклиат. Хотя это неплохо. Путин умудряется заставить этих…. пипиастров тупо пиарить референдум. Чем громче они пишут разную похабень – тем больше народ это видит и бежит на участки для голосования. И хочет, чтобы Путин оставался еще и еще – ибо посмотришь на этих и… ну, вы поняли.

А если у думающих вместо головы жопа – так это не к Путину. Тут медицина бессильна.

Счастья вам.