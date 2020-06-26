 

Американские истребители перехватили российские Ил-38 в районе Аляски

26.06.2020, 10:06, Новости дня

Американские истребители F-22 в ночь на четверг перехватили два российских патрульных самолета Ил-38 в районе Аляски, сообщает Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

«Истребители F-22 Командования воздушно-космической обороны Северной Америки при поддержке самолета KC-135 Stratotanker перехватили два российских патрульных самолета Ил-38, вошедших в опознавательную зону противовоздушной обороны Аляски», – говорится в опубликованном заявлении NORAD.

«Российские самолеты находились в радиусе 50 миль от острова Унимак», – уточняется в заявлении.

Сообщается также, что российские самолеты находились в международном воздушном пространстве и не входили в суверенное воздушное пространство США или Канады.

Ранее в этом месяце американские истребители F-22 уже дважды перехватывали российские бомбардировщики в районе Аляски.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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