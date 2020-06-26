Украина попросила ЕС и НАТО о помощи после наводнений

26.06.2020, 10:06, Новости дня

Украина попросила Евросоюз и НАТО помочь ей справиться с последствиями сильных наводнений на западе страны.

В заявлении украинского Министерства иностранных дел выражается надежда, что ЕС и НАТО помогут защитить ключевую инфраструктуру региона и смягчить экономический ущерб от наводнений.

В результате вызванных сильными дождями наводнений на этой неделе погибли четыре человека, а сотни местных жителей были вынуждены покинуть свои дома.

От наводнений пострадали более 200 населенных пунктов в четырех областях на западе Украины, более 430 км дорог и 130 мостов. Около 10 000 человек остались без газоснабжения.