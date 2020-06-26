СМИ: Эмма Робертс и Гаррет Хедлунд впервые станут родителями

26.06.2020, 10:05, Разное

Они встречаются около года, и уже готовы впервые стать родителями — во всяком случае именно такую информацию об актерской паре Эмма Робертс— Гаррет Хедлунд сообщило несколько часов назад американское издание US Weekly. По сведениям анонимного источника этого портала, 29-летняя Эмма и 35-Гаррет готовятся к новому серьезному этапу в отношениях. Для обоих ребенок станет первым. Никаких больше сведений при этом журнал не сообщает, а представители самих актеров эти новости пока никак не прокомментировали.

Причин сомневаться в заявлениях журнала, впрочем, тоже нет. Год назад именно US Weekly одним из первых написал о расставании Эммы с ее прошлым бойфрендом, актером Эваном Питерсом. Они же первыми сообщили о том, что сердце Робертс пустовало недолго, и место возлюбленного в ее жизни уже занял еще один актер: Гаррет Хедлунд.

Этому роману всего несколько недель, и пока у них все только развивается. Ничего серьезного,

— написал в прошлом марте анонимный источник издания. Теперь, когда эти несколько недель превратились в целый год, пара по-видимому, решила, что готова к новым переменам в жизни. Новостей о помолвке при этом — или же фотографий кольца на пальце Эммы, сделанных папарацци, пока не наблюдается.

Эмма Робертс и Гаррет Хедлунд

Примечательно, что до этого Эмма как раз была помолвлена — с бывшим бойфрендом Эваном Питерсом, с которым она познакомилась еще в 2013 году на съемках фильма “Взрослый мир”. Пара была вместе почти 7 лет, на протяжении которых они то расставались, то вновь возобновляли отношения. Вскоре после окончательно разрыва их помолвки в 2019 году Робертс стали все чаще видеть в компании Хедлунда. И если поначалу Эмма и Гаррет просто невинно прогуливались по окрестностям Лос-Анджелеса, то в какой-то момент папарацци удалось сфотографировать уже совсем не дружеские поцелуи пары.

Гаррет Хедлунд, известный многим по фильмам “Трон: Наследие” и “Троя”, до встречи с Эммой также состоял в длительных отношениях: он четыре года встречался с актрисой Кирстен Данст, с которой познакомился на съемках фильма “На дороге”.

Эмма и Гаррет Эмма Робертс и Эван Питерс

Кирстен Данст и Гаррет Хедлунд на “Золотом глобусе”, 2016 год