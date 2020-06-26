Российский траулер сняли с мели у берегов Норвегии

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26.06.2020, 10:01, Новости дня

Два буксира у берегов Норвегии сняли с мели российский рыболовный траулер «Кокшайск», на борту которого находились 35 человек, и ведут в Тромсе для водолазного осмотра, сообщили в морском спасательном координационном центре Мурманска.

«Сегодня (в пятницу) рано утром траулер снят с мели двумя буксирами. Его ведут в Тромсё для водолазного осмотра», – сообщил РИА «Новости» источник. 

В четверг российский траулер с 35 членами экипажа на борту сел на мель недалеко от норвежского города Тромсе на севере страны. Отмечалось, что судно дало течь, с которой команда справилась самостоятельно. СУ на транспорте СК РФ начало свою проверку. 



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