 

В РФ подтвердили 6,8 тыс. новых случаев коронавируса

26.06.2020, 10:01, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявлено 6800 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 620 тыс. случаев заболевания, сообщила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

Таким образом в РФ выявили менее 7 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки впервые с 29 апреля, передает ТАСС.

Суточный прирост числа заразившихся коронавирусом в РФ снизился до рекордно низких 1,1%.

Накануне, 25 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 7113. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 313.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. 



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