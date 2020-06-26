С производства сняли седан Cadillac CT6

26.06.2020, 9:56, Новости дня

Американская компания General Motors выпустила в производство седан Cadillac CT6, который в тот же год приобрели свыше 9,1 тысяч клиентов.

Однако за минувший год эта цифра снизилась до 7,9 тысяч машин. В свою очередь, производитель принял решение о том, что модели с заднеприводной архитектурой не пользуются достаточным спросом. Таким образом, теперь Cadillac CT6 окончательно прекратят выпускать, как и устаревший 4,2-литровый мотор. Предложенный агрегат по своим размерам не позволяет применять его в CT5-V, тогда как изначально разработчика силового агрегата потребовала свыше 16 миллионов долларов.

Кроме того, в настоящее время ведется продаж имеющихся остатков седана у дилеров, а позднее модель полностью прекратит существование.