 

В США задумались о покупке Ericsson и Nokia для борьбы с Huawei

26.06.2020, 9:53, Новости дня

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность поглощения европейских компаний Ericsson и Nokia и создания телекоммуникационного консорциума для конкуренции с китайской Huawei, сообщили источники, знакомые с ходом переговоров.

По словам источников, Белый дом готов стимулировать лидеров технологического сектора США, таких как Cisco Systems, приобрести европейские компании Ericsson или Nokia. При этом американские власти планируют предоставить Ericsson и Nokia налоговые льготы и экспортно-банковское финансирование и поддержать инвесторов, готовых вложиться в одного из европейских производителей оборудования, пишет The Wall Street Journal.

Параллельно обсуждается вариант с поддержкой открытой технологии для сетей, которая облегчит американским стартапам разработку оборудования для 5G.

Группа экспертов, в их числе бывший директор НАСА Дэниел Голдуин и бывший топ-менеджер Nokia Хоссейн Муин, подготовили для Белого дома отчет, в котором предложили создать при поддержке федерального правительства технологический консорциум, позволяющий догнать Huawei в разработке технологий для сетей пятого поколения. Эту идею поддерживает группа частных инвесторов во главе с Cerberus Capital, пишут «Ведомости».

США внесли Huawei в черный список в 2019 году и до сих пор продолжают ограничивать экспорт американских технологий для китайской компании. Также Госдепартамент США начал кампанию с целью убедить остальные страны в рисках, связанных с использованием телекоммуникационного оборудования Huawei.

В конце мая Лондон также предложил Вашингтону сформировать альянс в составе 10 демократических государств (D10) для создания «альтернативного пула» поставщиков оборудования для развертывания сетей 5G и других технологий, чтобы не зависеть в этих сферах от импорта из Китая.



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