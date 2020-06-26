 

Спецназ Ирака захватил базу боевиков, обстреливающих объекты США в Багдаде

26.06.2020, 9:53, Новости дня

Иракские силы безопасности совершили рейд на базу, принадлежащую поддерживаемой Ираном вооруженной группировке «Катаиб Хезболлы» в южной части Багдада, и задержали по меньшей мере 14 боевиков, сообщили знакомые с ситуацией источники.

Контртеррористическая служба Ирака повела операцию против «Катаиб Хезболлы» в четверг вечером. США обвиняют эту группировку в обстрелах военных баз в Ираке, где базируются силы международной коалиции, информирует Al Jazeera.

Целью операции было предотвращение планируемой ракетной атаки на «зеленую зону» и международный аэропорт Багдада. В ходе операции также были конфискованы принадлежащие группировке не менее 10 ракет.

«Впоследствии десятки вооруженных боевиков «Катаиб Хезболлы» прибыли в «зеленую зону» и осадили одно из зданий, принадлежащих Контртеррористической службе, требуя освобождения задержанных, утверждая, что они были арестованы незаконно», – рассказала журналист Al Jazeera.

Напомним, 11 марта военная база «Кэмп-Тадж» в Ираке, где размещены силы коалиции во главе с США по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство», подверглась ракетному обстрелу. Более 15 небольших ракет попали на базу в 19.35 (совпадает с мск), погибли, по предварительной информации, два американца и один британец.

Тогда СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп из-за ситуации с коронавирусом в Иране отказался от жесткого ответа на новую атаку на базу западной коалиции в Ираке, за которой, по мнению Вашингтона, стоит поддерживаемая Тегераном группировка «Катаиб Хезболлах».



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