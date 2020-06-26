 

Мнение: Американские и российские праздники в 2020-м году

26.06.2020, 9:39, Разное

Список https://ru.usembassy.gov/ru/holiday-calendar-ru/ американских и российских праздников на сайта посольства США в России.
Как не трудно заметить, при составлении списка, кто-то начал отмечать праздники заранее. Например, День защитника Отечества уехал аж на 24 декабря, День Независимости США на 3 июля, Международный Женский день на 9 марта. Ну а День Победы вообще 11 мая. Можно было бы списать на диверсию, но они даже свой День Независимости неправильно указали.

Интересно, а будут ли в этом году отмечать День Колумба? И вообще, когда-нибудь еще?

Источник: Colonel Cassad



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