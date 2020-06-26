Диетолог рассказала об опасности черешни для некоторых людей

26.06.2020, 9:37, Разное

Диетолог Ольга Деккер считает, что некоторым людям не следует есть черешню в больших количествах. Также она рекомендует смешивать ягоду с творогом, йогуртом, а также семенами чиа или льна.

В первую очередь, сладкую ягоду не стоит употреблять страдающим от диабета. Людям с аллергией специалист рекомендовала есть ее с осторожностью. Ягода может навредить и детям: у маленького ребенка может появиться сыпь, а при употреблении в большом количестве – вздутие живота.