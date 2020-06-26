 

Мнение: Гордость за страну

26.06.2020, 9:35, Разное

Месяц назад в СМИ прозвучала очередная гордость за страну – Россия опередила Саудовскую Аравию по поставкам нефти в Китай. Эта новость была встречена как свидетельство выхода российской экономики из кризиса и надеждой на еще более ускоренный вывоз национального богатства в закрома партнеров.

Но радость оказалась недолгой, Саудовская Аравия уже в мае снова вернулась на первое место по поставкам нефти в Китай. Кроме того, экономика российских поставок китайским братьям выглядит все более удручающей: если в рекордном апреле баррель российской нефти обошелся китайцам в 36,8 долларов за баррель, то в мае – ровно на 10 долларов меньше – 26,8 долларов. В итоге получается любопытная картина – физические поставки нефти в Китай в мае по сравнению с маем прошлого года увеличились на 21%, а вот доходы от продажи упали практически вдвое.

В целом вывод вполне понятен – колониальная экономика России, будучи тотально зависимой от спроса на очень узкий перечень производимых ею товаров в обозримой перспективе будет работать именно так: за больший объем товаров получать существенно меньшие деньги. Фактически оплачивая издержки развитых стран по их выходу из кризиса. Это удел всех нищих – именно по такому механизму они оплачивают рост доходов богатых во время любого кризиса. Меньше едят и больше работают. В этом смысле нищая Россия ничем не отличается – вначале мы оплатим все счета наших западных партнеров, а потом, может быть, руки дойдут и до себя. Хотя это не точно.

Пока Путин проникновенно рассказывает, что поправки в конституцию укрепят наш суверенитет, в реальности суверенитет растворяется, как сахар в кипятке – выстроенная Путиным и его дружками модель экономики и суверенитет России несовместимы в принципе. Что, конечно, никак не мешает нашему фюреру самозабвенно врать в телевизор, а его электоральному ядру развесисто хлопать ушами.

Источник: Эль Мюрид



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.05 / Мишустин заявил об “очень осторожной” отмене карантина в России

16.04 / Кого спасать, если нельзя спасти всех?

05.05 / Жители РФ увеличили расходы во время карантина

18.04 / Учёные: “Две трети мира не могут себя самостоятельно обеспечить пищей”

31.05 / Мнение: Почему в Штатах такая полиция

15.04 / Федор Бондарчук призвал москвичей меньше передвигаться по городу

25.05 / В Петербурге водитель попал под колеса собственной машины

07.05 / В магазине Steam началась раздача игры Evil Genius

10.04 / Дни гопника

18.04 / Вышел первый трейлер сатирического мультсериала о принце Джордже

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска