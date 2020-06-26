Мнение: Гордость за страну

26.06.2020, 9:35, Разное

Месяц назад в СМИ прозвучала очередная гордость за страну – Россия опередила Саудовскую Аравию по поставкам нефти в Китай. Эта новость была встречена как свидетельство выхода российской экономики из кризиса и надеждой на еще более ускоренный вывоз национального богатства в закрома партнеров.

Но радость оказалась недолгой, Саудовская Аравия уже в мае снова вернулась на первое место по поставкам нефти в Китай. Кроме того, экономика российских поставок китайским братьям выглядит все более удручающей: если в рекордном апреле баррель российской нефти обошелся китайцам в 36,8 долларов за баррель, то в мае – ровно на 10 долларов меньше – 26,8 долларов. В итоге получается любопытная картина – физические поставки нефти в Китай в мае по сравнению с маем прошлого года увеличились на 21%, а вот доходы от продажи упали практически вдвое.

В целом вывод вполне понятен – колониальная экономика России, будучи тотально зависимой от спроса на очень узкий перечень производимых ею товаров в обозримой перспективе будет работать именно так: за больший объем товаров получать существенно меньшие деньги. Фактически оплачивая издержки развитых стран по их выходу из кризиса. Это удел всех нищих – именно по такому механизму они оплачивают рост доходов богатых во время любого кризиса. Меньше едят и больше работают. В этом смысле нищая Россия ничем не отличается – вначале мы оплатим все счета наших западных партнеров, а потом, может быть, руки дойдут и до себя. Хотя это не точно.

Пока Путин проникновенно рассказывает, что поправки в конституцию укрепят наш суверенитет, в реальности суверенитет растворяется, как сахар в кипятке – выстроенная Путиным и его дружками модель экономики и суверенитет России несовместимы в принципе. Что, конечно, никак не мешает нашему фюреру самозабвенно врать в телевизор, а его электоральному ядру развесисто хлопать ушами.