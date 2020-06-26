Какие возможности открываются перед владельцами топливных карт?

26.06.2020, 9:40, Детали

Теги: Бизнес, Транспорт

Работу современных предприятий практически невозможно представить без наличия собственных транспортных средств. Они приносят существенную пользу в решении многих вопросов, но в то же время требуют немалых затрат на обслуживании и заправку. Эта статья расходов является одной из наиболее затратных, поэтому руководители находятся в постоянном поиске способов для экономии.

В этом может помочь специальное платежное средство – топливная карта. Ее применение позволяет создать максимально выгодные условия для расчета и ведения бухгалтерской отчетности. Узнать о предложениях разных топливных операторов можно по ссылке: https://www.petrolplus.ru/regions/moscow/ .

Отличительные черты топливной карты

Карта уже давно стала проверенным форматом сотрудничества с надежными поставщиками ГСМ высокого качества. По своей форме она похожа на стандартную пластиковую карту, которую выпускают банки. Но, по принципу действия эти два средства существенно отличаются.

Топливная карта представляет собой носитель определенной информации, которая считывается специальным устройством на заправке. На встроенном чипе содержаться данные о количестве топлива, его разновидности и некоторых ограничениях (лимит на месяц, неделю или сутку).

Топливные карты могут применять как физические, так и юридические лица. Для каждой категории пользователей существуют разные типы карт. Оформление карточного продукта для юридических лиц приносит выгоду для обеих сторон сделки. Он позволяет отслеживать все операции по приобретению ГСМ, а топливные операторы получают солидную прибыль.

Служебный транспорт требует большой объем топлива. По этой причине отслеживать все транзакции иногда бывает сложно. В таких условиях водители порой обманывают руководителей и сливают топливо. Карта полностью исключает возможность кражи ГСМ, позволяя руководству отслеживать данные в электронном режиме.

Особенности применения топливной карты

Карточный продукт дает возможности купить горючее по безналичной оплате. Это позволяет сэкономить бюджетные средства и время расчета на заправке. Помимо этого, карта открывает целый ряд дополнительных возможностей:

эффективное распределение денежных средств для компаний с большим автопарком;

тщательный контроль над расходом топлива разных видов;

возможность установки ограничений на объем и разновидность ГСМ, что позволяет установить месячную или суточную норму;

отправка подробного отчета по транзакциям каждой карты (количество топлива, наименование заправки и время проведения операции);

возможность приобретения горючего по скидкам и фиксированной цене;

хранение информации о расходах в личном кабинете.

В условиях постоянного роста стоимости топлива, такая карта позволит существенно сократить расходы и сэкономить немалую сумму. Цена, по которой будет осуществляться покупка топлива, фиксируется в договоре. К тому же, для владельцев карт периодически проводятся акции и предоставляются приятные бонусы.

Вся отчетная документация по заправкам будет доступна в любое время. Для этого, достаточно зайти в личный кабинет и ознакомится с нужной операцией в электронном виде. Компания-поставщик также предоставляет все оригиналы документов. Хранить топливную карту можно в бухгалтерии и закреплять за водителем. Все зависит от частоты и условий использования. Если хотите ощутить все преимущества такого способа расчета, нужно только обратиться к топливному оператору или в специализированную компанию. Менеджеры предоставят всю интересующую вас информацию.