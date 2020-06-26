 

Международные эксперты проследят за голосованием по поправкам в Конституцию

26.06.2020, 9:30, Новости дня

Международные эксперты из латиноамериканских и европейских стран, балканского региона, Прибалтики и СНГ будут присутствовать на участках во второй день голосования по поправкам к Конституции.

В частности, за процессом голосования будут следить представители экспертного сообщества – директор аналитического центра «Актуальная концепция» Александр Шпаковский из Белоруссии, депутат парламента Сербии Драгинья Влк, общественный сектор, а также представители государственных структур, передает РАПСИ. 

Латинскую Америку в качестве международных экспертов будут представлять президент Миссии Сукре Ханилсберт Веласко из Венесуэлы и чилийский журналист, создатель El Ciudadano Бруно Соммер Каталан. 

Общественный деятель и журналист из Черногории Игорь Дамьянович в качестве международного эксперта наблюдал за процессом в первый день общероссийского голосования. В числе других иностранных экспертов он посетил три избирательных участка в центре Москвы. 

«Мы отметили, что процесс прозрачен, в избирательных комиссиях находятся в том числе представители партий, которые негативно относятся к поправкам в Конституцию, например, КПРФ. Мы поговорили с этими людьми, и они не сообщили о каких-либо претензиях к ходу голосования», – сказал он.

По его словам, из десяти избирателей, которые захотели поделиться своим мнением, восемь голосовали за поправки, двое – против. Ни один из них не высказал никаких претензий к организации и процессу голосования, отметил Дамьянович. 

1 июня глава российского государства Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию. Общероссийское голосование пройдет с 25 июня по 1 июля.



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