Мнение: Откуда взялись камни в Шапке Мономаха?

26.06.2020, 9:25, Разное

Как изотопы помогают разрешить загадки истории.

Продолжаю рассказывать об эволюции изумрудных украшений, в том числе живописи. В прошлый раз было про Рим и Ренессанс.

После открытия Америки: испанцы выходят на рынок

Помните, я говорила о важности торговых маршрутов? С открытием и покорением Америки появляется еще один источник изумрудов на рынке — причем, наконец, качественных. И ситуация с ними (в живописи в том числе) кардинально меняется.

В Латинской Америке на тот момент было добыто уже много изумрудов, наполнявших сокровищницы местных вождей. Обрабатывали их своеобразно: гранить, конечно, не умели.

Изумруд майя, 550-950 гг. н.э. Christie's



Испанцы награбили все, что было можно. А потом начали и сами разрабатывать рудники (до сих пор в Колумбии — самые богатые месторождения изумрудов). Это знаковое событие — начало разработки копей в Чиворе, происходит в 1545 году. До этого, как вы помните, только захиревшие египетские и редкие австрийские. (Хотя спорадически что-то находили в Пешаваре: официально афганские изумруды открыли только в 1976 году, но анализы показывают, что несколько изумрудов по крайней мере точно 18 века происходит оттуда).

Итак, в 16-17 веках в Испанию хлынуло огромное количество изумрудов.

Испанцы ими активно торгуют.

Из Латинской Америки вывозят как сырье, так и готовые изделия.

Вещи, поднятые с корабля, затонувшего в 18 веке. Предназначались на экспорт.

Крокодил чудесный, несет черты еще индейского искусства.



Появляются большие украшения с крупными камнями, причем во всех странах.

2-я пол. 17 века. Латинская Америка (?). Roncesvalles. Colegiata de Santa María.



Ожерелье, 1575 год, Schatzkammer Munich



Судя по всему, сами испанцы очень любили вкладывать эти изумруды в церкви.

Драгоценности из сокровищницы храма в Лас Пальмас (источник)



Сохранилось заметное количество вотивных корон для Мадонн с изумрудами.

Corona de Nuestra Señora del Sagrario. Автор: Juan Jose de la Cruz (1736) Catedral de Santa Maria La Real Pamplona (фликр)



Corona España. Navarra. Автор: Juan José de la Cruz (1736). Pamplona. Ajuar de la Virgen del Sagrario.



Корона Анд (1660), Метрополитен-музей



Вещи испанские выглядят грубовато, огранка простая. Но камни поражают, конечно.

1. Испания (колонии?), ок. 1650, Christie's

2. Испания, 18 век, Британский музей



Казалось бы, портретная живопись Испании 16-17 века должна порадовать нас огромным количеством изумрудных украшений. Но нет: ни у Веласкеса, ни у его предшественников на посту придворного портретиста — ничего.

Есть у меня, правда, подозрение, что кулоны, на которых от одной испанской королевы к другой кочует знаменитая жемчужина Перегрина, таки изумрудные, просто краски потемнели.

Индия Великих Моголов и другие восточные страны

Очень красивые изумруды происходят из индийской империи Великих Моголов.

И вообще, в Индии очень любят изумруды.

Только при Великих Моголах их не гранили, а полировали и, как и в других исламских странах, вырезали на них надписи.

1. Изумруд по имени Mogul Mughal Emerald, 217.8 карат, 5.2 x 4x 1.2 cm. Продан на Christie's в 2001 году за 1,5 млн. фунтов. Сейчас в Museum of Islamic Art, Doha.

2. Изумрудный кубок, Индия, 1605-1627 годы (The Al Sabah Collection, Kuwait)



Изумруд по имени "Тадж-Махал"



Рогатый кулон, 18 век (фото)



Подвеска из Агры, 1610 (Британский музей)

Подвеская с танцующим Шивой, 20 век (фото)



Сарпеч (украшение для тюрбана). Crown Jewels of the Nizam of Hyderabad



В индийском искусстве тоже изумруды отыскиваются с легкостью, не то, что в Европе.

Мухаммед Шах с изумрудом в руке (1730)



Шах Акбар с соколом, 16 век



Аноним (Альварская школа). "Маратта в красной шали". Ок. 1820



С индийскими изумрудами Великих Моголов была связана большая загадка. Это большие, очень качественные камни, но никто не знал, откуда они взялись. В Индии изумрудов не добывают, афганские шахты в тот период не разрабатывались (они и сейчас — только перебежками, c опаской). Эти изумруды обычно называли "из старых шахт", подразумевая, что их добыли в каких-то потерянных, забытых, исчерпанных рудниках. Или "бактрийские" — почему-то считалось, что их мог привезти во время оно Александр Македонский, и вот у Великих Моголов дошли руки до их переогранки.

Загадка!

Где же находятся эти потерянные шахты Великих Моголов? Может, их можно найти и опять разрабатывать?!

В общем, в 2000 году ученые произвели анализ изотопов этих "индийских" изумрудов, и оказалось, что Великие Моголы банально покупали их у испанцев, из колумбийских шахт. А такие большие и качественные они — просто потому что индусы тщательно отбирали.

Oxygen Isotopes and Emerald Trade Routes Since Antiquity (статья 2000 года)



Другие "индийские" изумруды, которые теперь появляются на Кристис и Сотбис, вижу, теперь тоже идут с указанием, что из колумбийских шахт. Т.е. теперь это общепринятый доказанный факт.

В связи с этим возникает вопрос, где брали свои изумруды другие восточные народы? Не у испанцев ли тоже? (А также у отомкнувшихся от них португальцам, которым досталась Бразилия, со своими месторождениями).

Вот, например,

Иран (Персия)

Изумрудов крайне много в драгоценностях и регалиях Каджарской династии. Откуда они их брали?

Коронационные регалии персидского шаха: пояс



"Корона Киани": в ней 300 изумрудов



Женская корона



Ожерелье (женское). Плохое фото, но видно, что центральный изумруд тоже резной.



Крышка блюда



Одеяния персидских шахов в живописи усыпаны изумрудами.

Художник Михр Али. "Портрет Фетх Али-шаха", 1809-10



Или вот другая страна, в сокровищнице которой тоже много изумрудов:

Россия

Откуда, откуда мы их брали? На Урале мы найдем их только в 1830-е, и качеством они будут не ахти.

Навершия жезлов, конец 17 века, Музеи Московского Кремля



Оклад Владимирской Богоматери (Музеи Кремля): два изумруда оазмером со спичечный коробок вложены Никоном (именно их крали в моей книге)



Шапка алмазная Петра I



На Шапке Мономаха (завершение которой теперь официально датируется 1505-1526 годами) — четыре изумруда. Интересно, что показал бы их изотопный анализ? Откуда они пришли к нам? Из Египта, из Австрии, Афганистана, или все-таки Колумбии?

Прочие царские шапки в последние годы были подвергнуты чистке и реставрации. Эх, как интересно, проводились ли подобные анализы происхождения камней из них? Доберусь до каталога и гляну.

В парсунах наших царей изумруды углядеть можно — в случае, если художнику хватало мастерства на их изображение. На этом куске даже заметно, насколько плоская, старая огранка.

"Портрет Алексея Михайловича" (фрагмент). 1680-е, ГИМ



Видимо, импорт шел к нам через Турцию и Иран.

Турция

Как и другие восточные, исламские страны, Османская империя обожала изумруды — цвет зелени в пустыни, цвет Корана, цвет пророка.

Изумрудные предметы в собрании дворца Топкапы (источник)



Турки вон на своем сайте пишут, что в 1517 году, после завоевания Египта, султан Селим (1508-1520) получил доступ к богатым изумрудным месторождениям, и что известно, что изумрудные копи разрабатывались в Сиврихисаре в Центральной Анатолии в эпоху Сулеймана Великолепного (1520-1566). Американские химики в процитированной выше статье почему-то данный факт не знают, и считают, что египетские копи были заброшены или даже исчерпаны к началу Средних веков. Беглый поиск, даже на турецком языке, про добычу изумрудов турками ничего не принес. Возможно ли, что османы тоже покупали изумруды у испанцев/португальцев, но из чувства нацгордости маскировали это?

Теперь об искусстве: если портреты с изумрудами индийских и персидских шахов (а также русских царей) ищутся элементарно, садись и выбирай, то османские султаны, увы, ими не щеголяют. Не видно этих камней в миниатюрах, которые сами по себе прекрасны, ни в портретах маслом (которые отвратительны).

Ну, давайте представим, что черные камни на этой потемневшей картине заезжего европейца — изумруды (потому что зеленые в ней — это явно жемчуг).

Неизвестный французский художник, 1-я пол. 18 века. "Наслаждаясь кофе", музей Пера



Еще вот такая работа Лиотара, который некоторое время жил в Стамбуле.

Jean-Étienne Liotard – Portrait présumé de Laura Tarsi en habit à la turque



***

В общем, изумруды (и вообще зеленый цвет) остается в европейской живописи за Востоком: Клеопатра, царица Савская, Саломея, одалиски и проч… Но изображений их все-таки встречается мало.

Aladdin and His Wonderful Lamp – Tingey, Cynthia

Henri Adrien Tanoux – The sultan's favourite.



А что происходило в 18-19 веках в Европе, скажем, в портретах?

Появятся ли наконец нормальные картины с изумрудами? Хоть когда-нибудь?

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ