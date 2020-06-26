 

Ученые создали искусственную человеческую кожу: научатся ли роботы «потеть»

26.06.2020, 9:09, Разное

Нидерландские исследователи создали инновационный материал, который сможет заменить человеческую кожу. Особенностью разработки является то, что благодаря изобретению роботы научатся «потеть».
Специалисты Технического университета Эйндховена взяли за основу жидкокристаллический полимер, внедрив в него поры микрометровых размеров. Искусственная кожа может быть использована при заживлении ран. При наложении повязки из такого материала она через поры впитывает жидкость благодаря капиллярному действию. Подвергнув его воздействию безвредных низкоэнергетических радиосигналов, исследователи смогли эффективно отжимать синтетическую кожу, выводя через поры абсорбированные жидкости. При усилении сигнала увеличивается и количество жидкости, которая просачивается наружу.

Функциональность инновации напоминает процесс потения натуральных кожных покровов человека. Изобретенный материал качественно и эффективно регулирует содержание влаги, впитывая и выделяя ее в случае необходимости. Новая разработка пригодится как в медицине, так и в технологиях виртуальной реальности и робототехнике, более приблизив синтетические вещества к натуральным. Созданные на основе нового материала медицинские средства вроде пластырей и перевязочных материалов помогут дозировать лекарства при длительной обработке ран. Автомобили с подобным покрытием деталей будут смазывать сами себя прямо в процессе движения. Кроме того, во время игр в виртуальных «мирах» можно сделать сухими или влажными контролеры и консоли для гейминга. А роботы благодаря новому изобретению, будут «потеть», чтобы охладить процессор и другие комплектующие.

В ходе дальнейших работ эксперты проверят возможности внедрения в кожу таких жидкостей, как спирт, смазочные материалы или антибиотики. По планам нидерландских ученых, новая разработка будет широко применяться уже с 2025 года.



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