В Кыргызстане выявили рекордное количество новых случаев COVID-19

26.06.2020, 8:55, Новости дня

За последние сутки в Кыргызстане выявили 250 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в Минздраве страны. До этого самый высокий показатель зафиксировали накануне – 228 случаев.

Больше всего зараженных в Бишкеке – там 105 случаев. В Чуйской области – 61, в Оше – 47, в Ошской области – 19, в Джалал-Абадской – 12, по одному в Нарынской и Таласской областях, по два – в Баткенской и Иссык-Кульской.

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Кыргызстане достигло 4204. Из них 2162 уже выписаны из больниц после лечения, умерли 43.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков не принял участи в московском параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в связи с тем, что у двоих сопровождающих делегацию обнаружили коронавирус. В пресс-службе Жээнбекова объявили, что президент Кыргызстана уйдет на самоизоляцию на три дня.