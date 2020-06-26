 

В Кыргызстане выявили рекордное количество новых случаев COVID-19

26.06.2020, 8:55, Новости дня

За последние сутки в Кыргызстане выявили 250 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в Минздраве страны. До этого самый высокий показатель зафиксировали накануне – 228 случаев.

Больше всего зараженных в Бишкеке – там 105 случаев. В Чуйской области – 61, в Оше – 47, в Ошской области – 19, в Джалал-Абадской – 12, по одному в Нарынской и Таласской областях, по два – в Баткенской и Иссык-Кульской.

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Кыргызстане достигло 4204. Из них 2162 уже выписаны из больниц после лечения, умерли 43.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков не принял участи в московском параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в связи с тем, что у двоих сопровождающих делегацию обнаружили коронавирус. В пресс-службе Жээнбекова объявили, что президент Кыргызстана уйдет на самоизоляцию на три дня.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.05 / Суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

16.05 / Возле авиабазы ВВС США во Флориде разбился американский истребитель

25.06 / В Кремле напомнили дипломатам США о недопустимости пропаганды гомосексуализма среди детей

30.05 / Число жертв коронавируса в Москве достигло 2 477

24.04 / Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2,6 млн человек

14.06 / Вылечившемуся от коронавируса американцу выставили счет на 1 млн долларов

30.04 / Мишустин призвал разработать дополнительные меры поддержки зоопарков

03.06 / Ростуризм сообщил, когда откроются южные пляжи

22.05 / Минздрав одобрил старт финальной стадии испытаний препарата от коронавируса «Фавипиравир»

13.05 / Познер рассказал о главном испытании для поколения Z

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска